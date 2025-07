Settimana bollente ma brevi temporali possibili: prepara ombrello e acqua fresca

Anticiclone sub‑tropicale rafforza il caldo fino a metà settimana, con temporali isolati previsti tra Nordest e regioni adriatiche, clima mutevole.

Nei prossimi giorni la nostra penisola sarà sotto l’influenza di un solido anticiclone subtropicale, che innalzerà le temperature in modo significativo, soprattutto tra martedì e mercoledì, quando si toccheranno i 35–37 °C in molte zone. Tuttavia, lungo il bordo settentrionale di quest’area di alta pressione permarrà un flusso umido atlantico in grado di scatenare temporali localizzati su Alpi e Prealpi già da martedì e, in modo più evidente, mercoledì.

Martedì 15 luglio, le regioni settentrionali vivranno una prevalenza di sole, con possibili rovesci pomeridiani su Alto Adige e Cadore. Al Centro e al Sud il cielo resterà in buona parte sereno, con leggera variabilità su dorsali appenniniche. Le massime oscilleranno tra 29 e 35 °C .

Mercoledì 16 luglio si assisterà a un aumento sia delle temperature sia dell’instabilità. Al Nordest e sulle Alpi orientali sono attesi rovesci e temporali, con sconfinamenti verso Veneto, Friuli VG e Romagna nel pomeriggio. Il Centro e il Sud vedranno più temperature alte, fino a 37 °C, con cieli tendenzialmente sereni o poco nuvolosi .

Giovedì 17 luglio l’anticiclone cederà leggermente ai margini orientali, lasciando spazio a un impulso instabile dai Bal­cani. Ciò provocherà rovesci e temporali su Triveneto e coste adriatiche, mentre altrove prevarrà il sole. Le temperature subiranno un lieve calo, con massime di 26–33 °C .

Per venerdì e durante il weekend, è previsto un nuovo rafforzamento dell’alta pressione, con temperature in rialzo e clima stabile, eccetto al Nord dove l’ingresso di correnti più fresche potrebbe generare precipitazioni sparpagliate, in particolare sulle zone alpine occidentali.