Terrore al parco all’alba: ragazzo preso a bastonate da uno sconosciuto

Il 21enne era intento ad allenarsi al parco Peter Pan quando è stato aggredito da un senzatetto, già noto in zona per atteggiamenti violenti.

Un tranquillo allenamento mattutino si è trasformato in un incubo per un giovane di 21 anni, colpito ripetutamente con un bastone da un uomo senza fissa dimora mentre si trovava nella zona fitness del parco Peter Pan in via D’Annunzio. L’episodio si è verificato all’alba di ieri, intorno alle 6:30, in un’area solitamente frequentata da sportivi e residenti.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un ragazzo del posto, si stava esercitando come d’abitudine. Indossava le cuffiette per ascoltare musica, motivo per cui non si sarebbe accorto dell’arrivo dell’aggressore, che l’ha colto alle spalle, colpendolo al braccio, alla spalla e persino al volto. Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane è stato subito soccorso da alcuni passanti, che hanno contattato il 118. I sanitari lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Liberatore di Atri, dove ha ricevuto le cure del caso. Le ferite, fortunatamente, non sono risultate gravi, ma hanno comunque richiesto medicazioni e accertamenti clinici.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Silvi, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore del gesto. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un cittadino marocchino, noto alle forze dell’ordine e a diversi residenti della zona. Lo stesso individuo sarebbe stato segnalato più volte per comportamenti molesti, inadeguati dal punto di vista igienico e talvolta aggressivi.

La madre del giovane, recatasi ieri in municipio, ha denunciato l’accaduto anche agli uffici comunali, chiedendo interventi urgenti. In una nota ufficiale, il Comune ha confermato che l’uomo sarebbe stato protagonista di episodi simili in passato, e che la sua presenza nei pressi della struttura fatiscente del Villaggio del Fanciullo rappresenta da tempo un problema per la sicurezza e il decoro urbano.

Un testimone ha raccontato: «Passeggiavo con i miei cani quando ho notato un uomo agitato che borbottava e urlava. Mi sono allontanato per paura. Poco dopo, tornando, ho saputo dell’aggressione».