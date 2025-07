Weekend shock con crollo termico fino a 10°C, Scopri Dove

Un fronte atlantico spezza la presa dell’anticiclone subtropicale, causando un crollo termico fino a 10°C, temporali e grandinate, soprattutto al Nord entro domenica.

L’anticiclone subtropicale, responsabile del caldo torrido degli ultimi giorni, perde terreno già sabato lungo il suo margine nord. Questo farà aumentare l’instabilità, prima al Nord e poi al Centro, provocando un primo abbassamento delle temperature.

Domenica, l’arrivo di un sistema frontale scatenerà temporali diffusi nel Nord-Ovest, dove le temperature massime potrebbero crollare di fino a 10°C. Lo confermano le previsioni meteo italiane, che segnalano un significativo arretramento termico su queste aree.

Anche le regioni centrali tirreniche, in particolare la Toscana, registreranno un lieve calo termico. Sul lato adriatico, invece, un giro di vento di Garbino instabile potrebbe provocare un temporaneo rialzo delle temperature .

Lunedì, l’aria fresca si estenderà a tutte le regioni centrali, alla Sardegna e al basso Tirreno, rendendo il clima più sostenibile: la Pianura Padana avrà massime generalmente sotto i 30°C. Il caldo intenso persisterà solo sull’Adriatico meridionale, lo Jonio e la Sicilia, con punte di 38–39 °C; anche qui è però ipotizzabile un calo entro metà settimana, da confermare nelle prossime analisi.

Evoluzione prevista:

Sabato : lieve discesa termica al Nord; instabilità su Alpi e Appennini.

Domenica : temporali intensi e grandine su Piemonte, Nord‑Ovest e Toscana; calo fino a 10°C. Schiarite altrove.

Lunedì : aria più fresca in arrivo su Centro-Nord, Sardegna e Tirreno, con temperature più gradevoli e rare punte sopra i 30 °C.

Centro-Sud: fenomeni meno intensi, ma il caldo persisterà nelle zone più meridionali.

☂️ Raccomandazioni pratiche:

Prevedere ombrelli e impermeabili protettivi per regioni settentrionali nel weekend.

Temperatura a strati: la variazione sarà marcata tra sabato e lunedì.

Evitare escursioni in campagne o montagna durante i picchi dei temporali.

Proteggersi dal caldo adriatico, rimarranno elevate afa e temperature persistenti.

In conclusione, il weekend segna un netto spartiacque climatologico: da un caldo opprimente a condizioni più fresche e instabili, con vortici temporaleschi soprattutto al Nord. Resta però alta l’attenzione per possibili disagi al Centro-Sud, soprattutto in caso di conferma del calo termico nei prossimi aggiornamenti. Seguici per tutti gli avvisi meteo ufficiali e i bollettini regionali.