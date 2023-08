152 Assunzioni della ASL di Chieti Lanciano Vasto. Come fare? Minacciati anche 150 licenziamenti

Un importante passo avanti nel rafforzamento del personale socio-sanitario è stato compiuto dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, che ha annunciato l'assunzione di 152 operatori socio-sanitari (Oss) attraverso concorso a tempo indeterminato. La decisione è stata formalizzata attraverso una delibera, che ha finalmente sbloccato la graduatoria derivante dalla selezione condotta sotto la guida dell'Azienda sanitaria di Teramo. Questa graduatoria è stata poi rettificata il 4 agosto, in base alle direttive emesse dal giudice amministrativo in seguito all'ultima sentenza. La graduatoria, inizialmente bloccata a causa di un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), è stata finalmente messa in movimento.

Con queste nuove assunzioni, la Asl Lanciano Vasto Chieti completa il Piano del fabbisogno programmato per l'anno in corso. Questi nuovi operatori si aggiungono a quelli precedentemente assunti, portando il totale degli Oss con contratto a tempo indeterminato a 510, rispetto ai soli 61 che erano in servizio nel 2020. Questo rappresenta un significativo miglioramento nel contrasto al lavoro precario, evidenziato anche da altre procedure di assunzione portate a termine negli ultimi due anni.

Nel frattempo, è stata prorogata al 30 settembre la scadenza dei contratti degli Oss che operano attraverso cooperative. Attualmente, sono in 150 e, dopo il mese di settembre, si trovano ad affrontare il rischio concreto di perdere il loro impiego.