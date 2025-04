20 anni Humangest: dal 2005 ha dato lavoro a 200 mila persone e collaborato con oltre 10 mila aziend

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB Humangest, celebra oggi il traguardo dei 20 anni di attività, confermandosi uno degli attori di riferimento nel panorama italiano ed europeo dei servizi HR. Nata nel 2005, l’agenzia è specializzata in selezione del personale, ricerca e somministrazione, consulenza, formazione, gamification e politiche attive del lavoro, ed è accreditata presso il Ministero del Lavoro. Dalla sua costituzione ad oggi, Humangest ha dato lavoro a oltre 200.000 persone, assunte in somministrazione presso le aziende clienti, e ha collaborato con oltre 10.000 imprese partner distribuite su scala nazionale e internazionale. Oggi vanta una quota di mercato dell’1,4%, che la posiziona tra le prime dieci Agenzie per il Lavoro in Italia.



Fondata a Pescara da un gruppo di professionisti con una solida esperienza nel settore delle risorse umane, Humangest ha sempre posto le persone al centro dei propri processi, valorizzandone il potenziale e incentivandone la crescita. Nel corso di due decenni, Humangest ha registrato una crescita significativa, passando da una singola sede a Pescara a una rete di oltre 90 filiali distribuite in 14 regioni italiane e in Europa.



Nel 2005, Humangest ha mosso i primi passi nel mercato del lavoro con un organico composto da 39 risorse, intraprendendo un percorso di crescita costante che ha accompagnato lo sviluppo e il consolidamento della holding. Oggi il Gruppo conta 1.500 professionisti: oltre 400 impiegati nelle sedi e filiali distribuite sul territorio italiano, 50 inseriti nello staff attivo in Romania, mentre la parte restante opera nei magazzini di Hclog, società del Gruppo specializzata nella supply chain. SGB Humangest ha costruito un modello di business integrato, in grado di unire innovazione, specializzazione e sostenibilità. Il Gruppo si configura oggi come un vero solution provider, un ecosistema strutturato e sinergico che offre servizi ad alto valore aggiunto lungo l’intero ciclo di vita del capitale umano. Attraverso le sue Divisioni, SGB Humangest risponde in modo puntuale e flessibile alle esigenze del mondo del lavoro contemporaneo, affrontando con competenza sfide complesse come il recruiting, la formazione, la consulenza organizzativa, l’outsourcing, la gestione amministrativa e il supporto strategico alla governance aziendale.



“I vent’anni di Humangest rappresentano un passaggio cruciale nella nostra storia: un’occasione per guardare con consapevolezza al cammino che abbiamo percorso e per riaffermare la visione che ci guida. Sin dall’inizio abbiamo condiviso un obiettivo chiaro: costruire un’azienda che mettesse davvero le persone al centro. È da questo principio che nasce la nostra capacità di crescere, innovare e mantenere alti gli standard in tutti processi, dalla digitalizzazione alle risorse umane, dalla compliance ai servizi offerti. Con tutte le società del Gruppo SGB Humangest continuiamo a portare avanti con determinazione un progetto ambizioso: essere protagonisti della trasformazione del lavoro, sempre più connesso, accessibile e digitale” dichiara Barbara Garofoli, CEO Humangest.



“Humangest ha compiuto un percorso di crescita solido e costante. Negli anni abbiamo costruito una realtà imprenditoriale dinamica, capace di leggere in anticipo i cambiamenti del mercato del lavoro e di trasformarli in soluzioni concrete. Progettiamo servizi ad alto valore aggiunto, ampiamente personalizzabili, grazie all’integrazione di tecnologie avanzate che rendono ogni processo più efficace, flessibile e misurabile. La nostra forza sta nella capacità di coniugare visione strategica, competenza operativa e innovazione continua. Questo anniversario è un momento per riconoscere quanto realizzato, ma soprattutto per rilanciare con determinazione la nostra ambizione di essere protagonisti anche nel futuro del lavoro” aggiunge Gianluca Zelli, CEO SGB Humangest Holding.