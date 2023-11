23enne Arrestato Tre Volte in Due Settimane per Evasione dai Domiciliari

Un giovane di 23 anni residente a Spoltore è stato arrestato ben tre volte in sole due settimane, poiché è stato trovato fuori casa nonostante fosse soggetto all'obbligo degli arresti domiciliari. L'arresto è stato effettuato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara. In tutti e tre i casi, il giovane è comparso davanti all'autorità giudiziaria per rispondere dell'accusa di evasione dai domiciliari. La sua detenzione è stata convalidata dalla magistratura in tutti e tre i casi, e il giovane è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Le tre violazioni degli arresti domiciliari sono avvenute il 21 ottobre, il 5 e il 6 novembre scorsi. Nel secondo caso, il 5 novembre, poco prima di essere arrestato mentre passeggiava sul ponte Capacchietti di Pescara, il giovane ha tentato di scavalcare la recinzione di una proprietà privata. I carabinieri di Spoltore, dopo aver visionato le registrazioni del sistema di videosorveglianza della residenza, hanno riconosciuto il responsabile. Nella mattinata successiva, il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria anche per il danneggiamento del sensore del sistema di allarme dell'abitazione.