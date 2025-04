Ragazzino ferito da pistola del padre: la verità sconvolge L'Aquila

Un quattordicenne di Cese di Preturo si ferisce accidentalmente con l'arma del padre; inizialmente racconta un'aggressione, ma la verità emerge successivamente.

Un episodio drammatico ha scosso la comunità di Cese di Preturo, frazione dell'Aquila, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola al polpaccio. Il giovane, trasportato d'urgenza all'ospedale San Salvatore, è stato sottoposto a un intervento chirurgico; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Inizialmente, il ragazzo ha riferito di essere stato vittima di un agguato: secondo il suo racconto, mentre si trovava in motorino, un'Audi nera si sarebbe avvicinata e uno degli occupanti avrebbe sparato un colpo di pistola, ferendolo. Tuttavia, le indagini della polizia hanno smentito questa versione. Le telecamere di sorveglianza della zona non hanno rilevato alcun veicolo sospetto, e ulteriori accertamenti hanno portato alla luce una realtà diversa .​

Il ragazzo ha successivamente ammesso di aver sottratto l'arma al padre, regolarmente detenuta, e di averla maneggiata insieme a due amici. Durante questo gioco pericoloso, è partito accidentalmente un colpo che lo ha ferito. Resta da chiarire se a premere il grilletto sia stato il ragazzo stesso o uno degli amici presenti.

Le autorità stanno ora valutando diverse ipotesi di reato, tra cui l'omessa custodia di armi da parte del padre e il procurato allarme per la falsa denuncia di aggressione. La Procura della Repubblica e la Procura per i Minorenni sono coinvolte nelle indagini per determinare le responsabilità e le eventuali conseguenze legali.

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle armi in ambito domestico e sull'importanza di una corretta educazione al rischio per i giovani. La comunità locale è profondamente colpita dall'accaduto, che evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla prevenzione di simili tragedie.