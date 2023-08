3.509 Incarichi a Tempo Determinato Assegnati: Nuova Fase nella Scolastica

Dopo la fase di nomine in ruolo che ha visto l'assunzione di 710 nuovi docenti, il mondo scolastico è ora pronto per affrontare la distribuzione di 3.509 incarichi a tempo determinato per l'anno accademico 2023/2024. Questi incarichi saranno assegnati sulla base delle Graduatorie ad esaurimento (Gae) e delle Graduatorie provinciali Gps, con un notevole numero di posti, ben 2.857, riservati alle posizioni di sostegno.

I contratti di lavoro avranno una durata fino al 30 giugno e al 31 agosto 2024. L'Ufficio Scolastico Regionale, attraverso un comunicato, invita gli insegnanti interessati a tenersi aggiornati consultando i siti web degli Ambiti Territoriali Provinciali per informazioni sulle tempistiche e gli aggiornamenti, anche dopo l'esito del primo turno di assegnazioni.

Tra le raccomandazioni dell'Ufficio, si sottolinea l'importanza che i docenti che riceveranno incarichi ma che non intendono accettarli procedano con la rinuncia online. Questa misura è finalizzata a velocizzare e agevolare il procedimento di avanzamento nelle graduatorie.

L'attesa per la conclusione di questa fase è breve, poiché le operazioni dovrebbero concludersi entro la settimana. Pertanto, i docenti individuati dovranno essere pronti a iniziare il loro servizio presso le rispettive sedi scolastiche a partire dal primo settembre.