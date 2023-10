37 Lavoratori Slovacchi Arrivano alla Stellantis di Atessa

A partire da lunedì, il complesso produttivo di Stellantis Europe ad Atessa (ex Sevel) vedrà l'arrivo di 37 nuovi dipendenti provenienti dallo stabilimento Stellantis di Trnava, in Slovacchia. Questo annuncio è stato diramato ieri dalla direzione aziendale che, nelle scorse settimane, ha avviato una serie di nuove assunzioni per consentire l'aumento della produzione previsto per la fabbrica dei furgoni commerciali leggeri, in particolare del modello Ducato, che proseguirà fino alla fine dell'anno.

Questi nuovi ingressi slovacchi costituiscono l'ultimo gruppo temporale tra i vari gruppi di dipendenti in arrivo ad Atessa. L'aumento previsto della produzione giornaliera, che comporterà un passaggio dai 1.050 ai 1.180 furgoni commerciali leggeri prodotti quotidianamente, ha portato a un incremento occupazionale, seppur temporaneo, di circa 220 unità, tra nuovi ingressi e potenziali trasferimenti da altre sedi.

In questi giorni, circa 100 lavoratori con contratti di somministrazione, che non fanno parte del personale diretto di Stellantis ma sono impiegati da agenzie di lavoro temporaneo, sono stati integrati nell'organico. Nel corso del mese di settembre, 40 dei 180 lavoratori in affitto sono stati assunti a tempo indeterminato direttamente da Stellantis.

L'azienda aveva richiesto 120 lavoratori in trasferta dallo stabilimento Stellantis di Melfi, che produce veicoli Jeep Renegade e Compass e 500 X. Tuttavia, finora solo 9 dipendenti dalla fabbrica lucana sono stati trasferiti a Val di Sangro.

La questione dei trasferimenti è al centro delle trattative tra l'azienda e i sindacati, sia in Basilicata che in altri stabilimenti del gruppo in Italia. Ci sono numerose difficoltà legate a lasciare la propria regione d'origine per lavorare in altre sedi, spesso distanti, come nel caso di Stellantis Melfi e Stellantis Atessa.

Tuttavia, a Val di Sangro, l'azienda sta esplorando diverse soluzioni, incluso il coinvolgimento temporaneo di giovani del territorio impiegati dalle agenzie di lavoro temporaneo, anche solo per alcune settimane.

Quest'estate, ad esempio, sono stati assunti 180 giovani tra i 18 e i 30 anni, principalmente tra i figli dei dipendenti e gli studenti, al fine di coprire le assenze per ferie e incrementare la produzione. Questa decisione è stata accolta positivamente dai sindacati.