65enne muore schiacciato dal suo trattore nel teramano

Ancora un tragico incidente agricolo nel teramano, ieri nella frazione Camerale di Tossicia ha perso la vita un 65enne del posto, operaio di un'azienda di Montorio.

L'uomo che stava lavorando il suo terreno con un trattore, per motivi in via di accertamento, è stato travolto dalle ruote del mezzo.

Sul posto dopo l'allarme sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma per il 65enne non c'è stato altro da fare che costatarne il decesso.

Nel teramano questo è già il secondo decesso, del 2021, dovuto ad un incidente con un mezzo agricolo.