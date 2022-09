70enne Muore precipitando con l'auto da un ponte, si indaga sulle cause dell'incidente

Sarà sottoposta a ricognizione la salma del 70enne di San Salvo (Chieti) morto ieri sera dopo che la sua auto è precipitata da un viadotto della Tangenziale di Termoli (Campobasso) con un volo di oltre 10 metri.

Sembra che l'automobilista abbia perso il controllo della vettura all'altezza del semaforo installato dall'Anas per i lavori in corso; l'auto si sarebbe poi schiantata contro il guard-rail per precipitare, infine, nella scarpata.

Il veicolo è ora sotto sequestro, sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Termoli. La zona è rimasta bloccata al transito fino a notte inoltrata.

Le operazioni di recupero del veicolo hanno impegnato i soccorritori per diverse ore.