Comune in stato d’assedio: tre uomini arrestati per sparatoria notturna

Tre residenti di Luco dei Marsi sono stati fermati con misure cautelari diverse dopo una sparatoria notturna a colpi di fucile, indagini ancora aperte.

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, in via Duca degli Abruzzi a Luco dei Marsi, si è verificata una sparatoria ai danni di due fratelli di origine marocchina. Tre uomini, bordo di un'utilitaria scura, hanno esploso tre colpi di fucile a pallini, ferendoli in modo grave, in quello che le autorità definiscono un tentato omicidio per futili motivi, riconducibili a presunte avances verso una donna del luogo.

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di L'Aquila, supportati dal NOR di Avezzano e dalla Stazione locale, hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Avezzano. Le misure sono state commisurate al ruolo di ciascuno degli indagati:

Il soggetto che ha materialmente premuto il grilletto è stato tradotto in custodia cautelare in carcere .

Il conducente del veicolo è stato posto agli arresti domiciliari , munito di braccialetto elettronico .

L’uomo rimasto a bordo ha ricevuto obbligo di dimora nel comune di residenza, con permanenza notturna e firma quotidiana presso i Carabinieri.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Avezzano, hanno incluso raccolta di testimonianze, sopralluoghi, perquisizioni, sequestri e identificazione fotografica, consentendo la precisa attribuzione delle responsabilità. I militari confermano che gli approfondimenti continueranno per definire completamente la dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti.