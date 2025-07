Tragedia: uomo precipita dal settimo piano, soccorsi inutili

Un uomo di 35 anni precipita in via Mazzarino, a nulla valgono i tentativi di rianimazione: in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente.

Un tragico evento ha colpito Pescara ieri sera: alle ore 23 circa, un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio in via Mazzarino, nei pressi dello stadio.

Immediatamente sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco per prestare i primi aiuti. Il personale sanitario ha tentato una rianimazione, ma le gravi lesioni causate dall’impatto hanno reso ogni tentativo vano: l’uomo è deceduto sul colpo.

L’area è stata immediatamente transennata per permettere ai tecnici della scientifica di effettuare rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale Santo Spirito di Pescara per gli accertamenti medico-legali .

Al momento, non emergono elementi che lascino ipotizzare se si tratti di una caduta accidentale, un gesto volontario o una possibile responsabilità di terzi. Gli investigatori stanno procedendo con audizioni e acquisizione di eventuali registrazioni video della zona, nel tentativo di chiarire ogni dettaglio.