“Osteria del Contadino” distrutta da incendio, residenti in apprensione sul Tiburtina

Un rogo ha avvolto un ristorante in legno a Manoppello Scalo, con evacuazione di titolari e clienti, intervento immediato di vigili del fuoco e autorità locali.

Il pomeriggio del 17 luglio, intorno alle 12.20, un violento incendio ha colpito l'Osteria del Contadino, ristorante in legno situato lungo via Tiburtina a Manoppello Scalo (PE). All’interno erano presenti titolari, dipendenti e alcuni clienti, tutti messi in salvo grazie alla pronta evacuazione avviata non appena si è propagata la fiammata.

Sul posto sono intervenute diverse squadre del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Pescara, coordinate anche da Carabinieri, Polizia locale (con il comandante Simonetta Clivio) e un’ambulanza del 118. Vista la presenza sulla Tiburtina, è stato predisposto un servizio per il controllo della viabilità. Presenti anche il vicesindaco Giulia De Lellis e il sindaco, che ha subito mandato in campo l’ARTA/ARPA per verifiche sulla salubrità dell’aria nella zona.

Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura, sollevando un’alta colonna di fumo nero visibile dalla strada antistante e persino da Pescara. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza delle aree colpite. Le autorità escludono al momento feriti, ma le cause rimangono da accertare: si ipotizza un possibile corto circuito.

A tutela della popolazione, il Comune ha emesso un invito ai residenti nei 500 metri circostanti a chiudere porte e finestre e a lavare con cura ortaggi e frutta, in attesa del referto ufficiale di ARTA/ARPA. L’Amministrazione ha inoltre espresso solidarietà ai titolari e ha ringraziato per la rapidità dell'intervento vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari.

In aggiunta, portavoce dell’Amministrazione ha anticipato l’imminente emissione di un’ordinanza comunale contenente misure mirate a garantire la sicurezza ambientale e a prevenire simili eventi, con aggiornamenti puntuali nelle prossime ore.