80/o Vigili Fuoco, all'Emiciclo parata mezzi, seminari e concerto finale a Collemaggio

Colonnato dell'Emiciclo, Villa comunale e piazzale di Collemaggio si sono tinti del rosso dei Vigili del Fuoco.

Una parata di mezzi, uomini e strumentazioni che, in occasione dell'Ottantesimo anniversario dalla fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha invaso una parte della città dell'Aquila.

Mentre gli studenti di elementari e medie discutono di prevenzione e sicurezza in caso di calamità naturali nella sala Ipogea del Consiglio regionale d'Abruzzo, all'esterno si spengono incendi controllati e si affrontano percorsi che simulano vari scenari d'emergenza.

Dalle 14.30 alle 17.30, sempre nella sala Ipogea, seminario tecnico "La resilienza delle opere in zona sismica".

Le celebrazioni si chiuderanno alle 19 nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio con la Banda musicale dei Vigili del Fuoco in concerto.

L'evento coinvolgerà molti degli uomini e donne che intervennero in soccorso dei terremotati dell'Aquila e che per un lungo periodo presidiarono la città per assistere la popolazione.