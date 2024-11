A/24 bloccata: Polizia salva paziente per trapianto di rene atteso da anni

Sottotitolo: L’intervento tempestivo della Polizia Stradale è stato decisivo per superare i disagi causati dal maltempo e garantire un intervento salvavita.

L'intervento della Polizia Stradale si è rivelato fondamentale per salvare la vita di un paziente in attesa di un trapianto di rene all’ospedale San Salvatore dell'Aquila. La vicenda si è svolta sulla tratta autostradale A/24, temporaneamente chiusa tra Colledara e Assergi, dove il maltempo aveva aggravato una situazione già complessa a causa di lavori di manutenzione.

La chiusura, inizialmente prevista fino alle 6 del mattino, si è prolungata di circa due ore a causa di raffiche di vento che hanno danneggiato la segnaletica verticale e sparso rami sulla carreggiata, causando lunghe code in entrambe le direzioni. Tra i veicoli bloccati, uno trasportava un uomo diretto con urgenza all’ospedale per un intervento atteso da ben sette anni.

L’aggravarsi della situazione ha spinto i passeggeri a contattare il 112 NUE. La chiamata ha attivato una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale dell’Aquila, che si è immediatamente recata sul posto. Constatata l’emergenza e lo stato di agitazione del paziente, gli agenti hanno adottato una soluzione straordinaria: uno dei poliziotti ha assunto il controllo del veicolo, guidandolo in sicurezza verso l'ospedale, mentre l’altro ha fornito scorta a bordo del mezzo di servizio.

Grazie alla loro azione rapida e coordinata, il paziente è arrivato in tempo per l'intervento programmato, accolto da un’équipe medica già pronta per il delicato trapianto.

L'episodio mette in evidenza l'importanza del coordinamento tra le forze dell'ordine e i servizi di emergenza per fronteggiare situazioni impreviste. Nonostante le condizioni meteo e i ritardi imprevisti, l’operato degli agenti ha garantito una risoluzione positiva, offrendo una speranza concreta a chi attendeva una nuova possibilità di vita.

Questo evento è un ulteriore esempio di come la professionalità e la prontezza delle autorità possano fare la differenza in circostanze estreme, confermando il loro ruolo centrale nel garantire la sicurezza e il benessere della collettività.