A14: Chiusure Notturne in Abruzzo per Lavori di Pavimentazione

L'autostrada A14 vedrà la chiusura notturna di alcune stazioni in Abruzzo per consentire lavori di pavimentazione. Nelle due notti tra lunedì 27 e martedì 28 maggio, dalle 22:00 alle 6:00, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona e da Bari/Pescara. Autostrade consiglia percorsi alternativi: per chi proviene da nord, uscita a Val Vibrata (km 319+500); per chi proviene da sud, uscita a Roseto (km 344+000).

Inoltre, la chiusura in entrata verso Bari della stazione di Vasto nord, inizialmente prevista per la notte tra venerdì 24 e sabato 25 maggio, è stata riprogrammata dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio. Questa chiusura è necessaria per la rimozione dell'area di cantiere, dove sono in corso lavori di ripristino della soletta e della pavimentazione del viadotto "Sinello".

Per chi deve entrare in autostrada verso Bari, si consiglia di utilizzare la stazione di Vasto sud.