A24, chiusura notturna del Traforo da questa notte per ispezioni gallerie

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche e ispezioni delle gallerie del Gran Sasso, sarà disposta la chiusura notturna della tratta Assergi-San Gabriele/Colledara sull'A24.

Dalle ore 21 dei giorni 18 e 21 gennaio alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata ovest verso L'Aquila/A25/Roma: i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L'Aquila/Roma dovranno uscire dall'A24 a Colledara/San Gabriele.

Per lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a L'Aquila/Roma provenienti da Teramo/Giulianova/A14 si consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dall'A14, da percorrere in direzione Bari sino a immettersi sulla carreggiata ovest dell'A25, da percorrere in direzione Torano/Roma; in alternativa uscire dall'A25 tramite svincolo Bussi/Popoli, percorrere la SS 153 e la SS 17 (Piana di Navelli) sino a raggiungere l'A24, entrare sulla stessa tramite lo Svincolo di L'Aquila Est e percorrerla in direzione L'Aquila Ovest/Roma. Ulteriore itinerario alternativo è costituito dal seguente percorso: uscire dall'A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano, percorrere SS 150 e SS 80 per Valico delle Capannelle e immettersi in A24 a L'Aquila Ovest.

Dalle 21 di martedì 19 e di mercoledì 20 gennaio alle 6 dei giorni successivi, limitatamente alla carreggiata est verso Teramo, i veicoli provenienti da L'Aquila/A25/Roma e diretti verso Teramo dovranno uscire dall'A24 ad Assergi. Per lunghe percorrenze e per i mezzi pesanti diretti a Teramo/Giulianova si consiglia di utilizzare l'itinerario alternativo costituito dall'A25, proseguendo il viaggio sull'A14 in direzione Ancona fino a Giulianova/Teramo e, tramite superstrada SS80, raggiungere Teramo; in alternativa uscire dall'A24 a L'Aquila Est, percorrere SS17 e SS153 (Piana di Navelli) sino a raggiungere l'A25, entrare sulla stessa a Bussi e percorrerla in direzione A14 sino a Giulianova, successivamente raggiungere Teramo tramite superstrada SS80. Ulteriore itinerario alternativo: uscire dall'A24 a L'Aquila Ovest, percorrere SS80 per il Valico delle Capannelle, proseguire lungo SS150 e immettersi in A24 tramite lo svincolo non presidiato di Basciano.