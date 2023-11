ABI chiede deroga per sospensione mutui post-sisma: le banche vogliono aiutare le famiglie

L'Associazione Bancaria Italiana (ABI) sta sollecitando una deroga alle normative dell'Unione Europea allo scopo di consentire alle famiglie e alle imprese colpite dal terremoto che ha colpito le regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) di poter sospendere i mutui e i prestiti senza rischiare la classificazione come debitori ad alto rischio.

Secondo quanto dichiarato dal Direttore Generale dell'ABI, Giovanni Sabatini, durante un'audizione sulla manovra, attualmente le banche non possono agevolare i propri clienti in difficoltà, anche se desiderano aiutarli ad affrontare la situazione, perché tali misure di sostegno sono considerate operazioni di "concessione" (forbearance) secondo le normative di vigilanza europee. Questo comporta che il beneficiario di tali misure potrebbe essere etichettato come un soggetto che ha beneficiato di una concessione, e in tal caso, si accenderebbe un faro sul suo futuro impegno nel rimborso del finanziamento. Questo rischio potrebbe complicare l'accesso del debitore al credito.

In aggiunta, in alcune situazioni, l'esposizione finanziaria stessa potrebbe essere automaticamente classificata come deteriorata (in default). Questo accade, ad esempio, quando la banca offre moratorie che comportano una riduzione dei pagamenti futuri netti dell'esposizione di oltre l'1% rispetto a quanto previsto nel contratto originario.