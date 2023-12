ASL Pescara, la nuova frontiera dei controlli alimentari: l'occhio attento sulla vendita online

"Figure professionali anonime e 'acquisti civetta': il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL di Pescara sfida il commercio digitale"

Il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale della ASL di Pescara, guidato dal dottor Fabrizio Lodi, si è lanciato in una nuova sfida: i controlli a sorpresa sugli alimenti venduti online. In risposta all'esplosione del commercio digitale di cibo, accentuato dalla pandemia, il servizio ha attivato procedure mirate per garantire la sicurezza alimentare.

Il vasto mondo della vendita online, con la sua varietà di alimenti e la possibilità di bypassare le burocrazie, presenta sfide considerevoli per i controlli. Per affrontare questa complessità, sono state individuate due figure professionali chiave: la dottoressa Cofelice, veterinario dirigente, e il dottor Graziosi, tecnico della prevenzione. Insieme, hanno elaborato una procedura innovativa chiamata "acquisto con cliente civetta".

Questa procedura prevede l'acquisto anonimo di un alimento online, seguito da controlli di laboratorio approfonditi, sia chimici che microbiologici. Dopo la consegna della merce, il Servizio Veterinario rivela al venditore la propria identità, informandolo che si tratta di un controllo ufficiale. Questo attiva una serie di meccanismi che tutelano il diritto di difesa dell'impresa sottoposta a verifica.

Per condurre questi controlli, il personale ha dovuto adottare misure di segretezza, tra cui l'utilizzo di attrezzature speciali, carte di credito prepagate e la creazione di un "cliente civetta" con dati anonimi. La ASL sottolinea che la sensibilità dell'attuale amministrazione ha reso possibile l'attuazione di questo tipo di controllo, che ha avuto inizio nell'agosto di quest'anno e che finora non ha registrato esiti negativi.

La nuova sfida della ASL rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei controlli alimentari, portando la vigilanza anche nell'era digitale. Un'iniziativa che dimostra la volontà degli organi di controllo di adattarsi e innovare per garantire la sicurezza alimentare anche nel mondo del commercio online.