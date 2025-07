ATTENZIONE alle Bollette di luce e gas: ecco cosa cambia dal 1° luglio 2025

Dal 1° luglio 2025, le nuove bollette di luce e gas introducono un formato standardizzato con informazioni più chiare per i consumatori, favorendo la trasparenza e la comparabilità delle offerte.

Dal 1° luglio 2025, le bollette di luce e gas subiscono un'importante trasformazione:

1. Nuovo formato standardizzato

Le bollette presentano un frontespizio uniforme per tutti i fornitori, contenente informazioni essenziali come l'importo da pagare, i dati del cliente, il tipo di fornitura, il numero del contratto e le modalità di pagamento. Questo cambiamento mira a semplificare la lettura e la comprensione delle bollette da parte dei consumatori.

2. "Scontrino dell'energia"

Una delle principali novità è l'introduzione dello "Scontrino dell'energia", che mostra in modo chiaro come si forma il prezzo finale. Questo scontrino è suddiviso in due voci principali:

Quota consumi: legata all'effettivo utilizzo.

Quota fissa: indipendente dai consumi.

Per l'elettricità, è presente anche la "quota potenza", relativa alla potenza impegnata. Inoltre, sono indicate separatamente l'IVA, le accise, eventuali bonus sociali, interessi di mora, servizi aggiuntivi e il canone Rai, se presente.

3. "Box dell'offerta"

Questa sezione contiene il codice identificativo dell'offerta sottoscritta, permettendo ai consumatori di confrontare facilmente le condizioni contrattuali e verificare che siano rispettate.

4. Elementi informativi essenziali

La bolletta fornisce una panoramica tecnica sulla fornitura, includendo consumi storici, potenza massima, ricalcoli, stato dei pagamenti e rateizzazioni. Questi dati aiutano i consumatori a monitorare l'andamento del contratto e a prendere decisioni informate.

5. Accesso digitale

Ogni bolletta include un QR code e un link diretto per accedere alla versione digitale completa, che offre ulteriori dettagli e informazioni approfondite. Questo facilita l'accesso alle informazioni e la gestione online delle forniture.