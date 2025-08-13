Blitz a Teramo: hashish e cocaina scoperti in pollaio, arresto shock

A Campli i carabinieri fermano un uomo per spaccio: sequestrati circa 2,2 kg di hashish, 17 g di cocaina nascosti nel giardino/pollaio.

Un'operazione dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Teramo ha portato all'arresto di un uomo del luogo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività di osservazione aveva rilevato un insolito via vai di persone all’interno e attorno alla sua abitazione, elemento che ha convinto i militari a intervenire.

Il fermo è scattato durante un appostamento: l’indagato è stato controllato mentre si aggirava nel giardino ed è stato trovato in compagnia di uno spinello e alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di un ingente quantitativo di stupefacenti: circa 17 grammi di cocaina e 2,2 chilogrammi di hashish, gran parte nascosta sotto terra nei pressi di un pollaio installato nel giardino.

Il valore complessivo della droga è stimato superiormente ai 25.000 euro, cifra che coincide quasi del tutto con il valore calcolato dai carabinieri per lo stupefacente rinvenuto. Le autorità sospettano che la droga fosse destinata al mercato teramano, forse in vista del prossimo Ferragosto.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e portato alla casa circondariale di Teramo, come disposto dalla Procura della Repubblica. Proseguono ora le indagini per tracciare i contatti del soggetto e ricostruire la rete di rifornimento e distribuzione dello stupefacente.

La pericolosità dell'operazione emerge dalla modalità di occultamento: la maggior parte della droga era nascosta sotto terra nel pollaio, in involucri sigillati (alcuni decorati con immagini di personaggi pop), il che lasciava intendere un piano ben orchestrato per sfuggire ai controlli.