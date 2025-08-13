Ferragosto 2025, sole e caldo sulle spiagge: ecco dove soffierà il vento

Temperature fino a 36°C, mari in prevalenza calmi e leggere brezze settentrionali: il quadro meteo per chi trascorrerà Ferragosto sulle coste italiane.

L’Italia si appresta a vivere un Ferragosto caratterizzato da alta pressione e condizioni meteo ideali per chi sceglierà di passare la giornata al mare. Le previsioni indicano cieli sereni o solo lievemente velati dalla giornata di oggi fino a domenica 17 agosto, con valori termici che, specialmente lungo il Tirreno centro-settentrionale, raggiungeranno punte di 35-36°C.

La stabilità atmosferica garantirà giornate quasi prive di sorprese meteorologiche, perfette per attività balneari. L’unica eccezione è attesa sabato 16 agosto, quando sulle coste tirreniche meridionali – in particolare tra Campania, Calabria e Sicilia settentrionale – potrebbero formarsi addensamenti nuvolosi in grado di provocare brevi rovesci o temporali localizzati.

Per quanto riguarda mari e venti, la situazione rimarrà complessivamente tranquilla. Il Tirreno settentrionale sarà calmo o poco mosso, con ventilazione settentrionale leggera nei giorni clou delle festività. Nel Tirreno centrale e meridionale, fino alla Sardegna occidentale, è previsto un Maestrale moderato, capace di rinfrescare le temperature e di offrire condizioni favorevoli a sport nautici come vela e windsurf.

Sull’Adriatico, il mare si presenterà calmo o poco mosso fino a Ferragosto, accompagnato da venti deboli. Nel weekend, però, è atteso un rinforzo dei venti settentrionali, con Bora moderata nel Golfo di Trieste e qualche raffica da nord lungo le coste di Marche e Abruzzo.

Nel complesso, il ponte di Ferragosto offrirà un mix di sole, caldo estivo e venti leggeri, con poche insidie per chi ha programmato giornate in spiaggia. Un’occasione perfetta per godersi il mare in pieno relax, fatta eccezione per i brevi fenomeni previsti in alcune aree del Sud.