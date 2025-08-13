Scontro nella notte: giovane senza patente muore sul colpo

Una 28enne, alla guida di un’auto non sua, si è schiantata contro un guardrail sulla Fondovalle Sangro: inutili i tentativi di rianimazione.

Una tragedia si è consumata nella notte a Fossacesia, lungo la Fondovalle Sangro, in prossimità dello svincolo Val di Sangro dell’A14. Una donna di 28 anni, originaria dell’area di Pescara, ha perso la vita in un incidente stradale mentre rientrava verso casa.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava alla guida di un’autovettura che non risulterebbe di sua proprietà e, stando a quanto emerso, priva di patente di guida. L’impatto, avvenuto intorno alla mezzanotte, è stato estremamente violento: l’auto ha centrato in pieno la barriera protettiva laterale, tanto che il motore è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, finendo a diversi metri di distanza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ortona, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. La giovane è stata estratta dalle lamiere e trasferita d’urgenza all’ospedale di Pescara, ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Gli inquirenti stanno valutando le possibili cause dell’incidente, tra cui l’alta velocità, una perdita di controllo del mezzo o un guasto meccanico. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.

L’incidente ha destato profonda commozione nella comunità locale e rilanciato l’attenzione sul problema della sicurezza stradale, in particolare per i casi di guida senza patente, che negli ultimi anni hanno registrato un aumento preoccupante anche sulle strade abruzzesi.