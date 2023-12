"Abbonati al Mio OnlyFans", poi gli chiede 300 euro per non dirlo alla fidanzata. Non è estorsione

Una vicenda giudiziaria, raccontata dal quotidiano Il Messaggero, ha portato alla ribalta uno scandalo di estorsione con contorni insoliti. I protagonisti sono un uomo di 31 anni di Aprilia e una giovane ventenne di Teramo, che si sono conosciuti durante le vacanze estive in Abruzzo due anni fa.

L'uomo, che era in vacanza con la sua fidanzata, è stato attratto dalla giovane e, tornato a casa, ha iniziato a contattarla su Instagram. Tuttavia, la ventenne, iscritta a OnlyFans, ha insistito affinché la comunicazione avvenisse esclusivamente sulla piattaforma, suggerendo chiaramente la volontà di farlo pagare per l'abbonamento al suo profilo. Nonostante l'uomo volesse farle regali e invitarla a cena, la giovane ha continuato a scrivere solamente su Instagram.

La situazione è proseguita per mesi, finché la ragazza ha deciso di prendere l'iniziativa. Gli ha chiesto 300 euro minacciando di inviare tutte le loro conversazioni alla fidanzata dell'uomo. Quest'ultimo ha denunciato il tentativo di estorsione, ma la giovane ha mantenuto la sua posizione, sostenendo che i 300 euro rappresentavano semplicemente il costo dell'abbonamento a OnlyFans, noto alla sua vittima, che avrebbe dovuto pagare per accedere ai contenuti esclusivi della piattaforma.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio, ma il giudice ha respinto la richiesta. Secondo il giudice, alla luce delle circostanze e della limitata gravità dell'offesa, ritenendo il comportamento della ragazza non abituale e l'offesa di particolare tenuità, ha deciso di non procedere. La difesa della giovane ha sostenuto che i 300 euro non costituivano un tentativo di estorsione, ma semplicemente il pagamento per l'accesso ai contenuti di OnlyFans.

Una storia complessa che solleva interrogativi sulla moralità delle azioni di entrambi i protagonisti e sull'opportunità di cercare avventure extra durante una relazione stabile.