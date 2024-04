Abruzzo Airport: Festa e Record con 17 Destinazioni per la Stagione Estiva

L'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo si prepara ad accogliere la fervente stagione estiva con una vasta gamma di collegamenti, festeggiando nel contempo un importante traguardo. Durante l'evento estivo organizzato dalla società di gestione aeroportuale, sono stati premiati i fortunati passeggeri del volo proveniente da Bruxelles Charleroi, che hanno segnato un significativo 730millesimo arrivo dall'apertura del collegamento nel 2011.

Carmelo Zumbo e Maria Antonietta Tellaroli sono stati i destinatari dei voucher consegnati dai rappresentanti di Saga e Ryanair durante la celebrazione dell'Abruzzo Airport Summer Season Party. Questo evento, caratterizzato dalla deliziosa cucina del ristorante Concorde e dalla musica di Melodye Events, ha sottolineato l'inizio della vivace stagione dei collegamenti estivi, che vedranno ben 17 destinazioni attive grazie alle compagnie Ryanair, Luxair e Wizzair.

Alessandro D’Alonzo, vicepresidente di Saga, ha espresso la sua soddisfazione per l'ampia offerta di destinazioni e per i numeri sempre crescenti dell'aeroporto abruzzese. Ha inoltre evidenziato i risultati positivi registrati nel 2023, che hanno visto un aumento del 21.9% rispetto all'anno precedente, con un totale di 872.701 passeggeri. Mentre il 2024 ha iniziato in linea con le aspettative, con un leggero calo nei primi tre mesi, ma con un aumento del 2,7% nei passeggeri di marzo rispetto all'anno precedente.

Mauro Bolla, country manager di Ryanair, ha sottolineato l'impegno della compagnia nel soddisfare le esigenze dei viaggiatori italiani, confermando l'entusiasmo per l'espansione delle rotte da e per Pescara. Ryanair celebra inoltre 23 anni di operazioni dall'aeroporto abruzzese, durante i quali ha trasportato oltre 8.5 milioni di passeggeri, consolidando il suo ruolo come compagnia aerea di riferimento nella regione.

Con una vasta gamma di destinazioni e un impegno costante nel fornire servizi di alta qualità, Abruzzo Airport si conferma come una porta d'accesso essenziale per i viaggiatori diretti in Italia e all'estero, contribuendo al continuo sviluppo turistico ed economico della regione.