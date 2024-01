Abruzzo Airport, Record di Passeggeri nel 2023: +21,9%. Crescita Trainata da Estate e Inverno

Abruzzo Airport conclude il 2023 registrando un record di passeggeri con un aumento del 21,9% rispetto al 2022, contando complessivamente 872.701 viaggiatori. Il presidente Saga, Vittorio Catone, sottolinea il ruolo sempre più centrale dello scalo negli spostamenti da e per l'Abruzzo.

Dati Chiave:

Mese Record: Luglio, con 102.099 passeggeri, il numero più alto mai registrato.

Crescita Percentuale Maggiore: Gennaio (+113,75%) e Febbraio (+60,44%).

Andamento Annuale: Crescita iniziata con l'estate 2022, consolidata in inverno 2023, ma con decremento nei mesi di novembre e dicembre.

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ribadisce l'impegno per sostenere l'Aeroporto, considerato un asset strategico per il turismo e gli affari. Vengono menzionate prossime iniziative, tra cui l'allungamento della pista per accogliere voli intercontinentali e la procedura per attivare la continuità territoriale con Milano.

Analisi Mensile:

Incrementi Sostanziali: Gennaio (+113,75%), Febbraio (+60,44%), Aprile (+29,54%).

Mesi Record Estivi: Luglio (+17,18%), Agosto (+13,26%).

Crescita Significativa: Settembre (+15,6%), Ottobre (+32%).

La crescita si è consolidata, ma il 2023 si è chiuso con una leggera decrescita nei mesi di novembre (-8,3%) e dicembre (-7,3%), evidenziando sfide future che richiederanno ulteriori strategie per mantenere il trend positivo.