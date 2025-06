Abruzzo: Approvato il Finanziamento di 8 Milioni per l'Aeroporto d'Abruzzo

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato una copertura finanziaria di 8 milioni di euro per sostenere l'Aeroporto d'Abruzzo e la sua società di gestione, SAGA S.p.A.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha recentemente approvato una copertura finanziaria di 8 milioni di euro destinata a sostenere l'Aeroporto d'Abruzzo e la sua società di gestione, SAGA S.p.A.. Questa decisione arriva a seguito dell'approvazione della cosiddetta "mini omnibus", una legge regionale che include misure finanziarie urgenti per il territorio.

È importante sottolineare che i fondi stanziati non rappresentano un nuovo finanziamento, ma si tratta di risorse precedentemente assegnate ma mai erogate. La causa di tale ritardo è stata identificata nel deficit del settore sanitario regionale, che ha limitato la capacità di spesa della Regione. La nuova delibera consente finalmente l'attivazione di questi fondi, evitando potenziali problematiche finanziarie per SAGA S.p.A., che gestisce l'aeroporto.

I fondi saranno distribuiti come segue: 5.757.128 euro per l'anno 2025, 1.094.642 euro per il 2026 e 885.136 euro per il 2027. Questi importi serviranno a coprire vari interventi, tra cui il pagamento di obbligazioni contratte con il vettore aereo Ryanair dal precedente management di SAGA S.p.A.

L'approvazione di questa copertura finanziaria rappresenta un passo significativo per garantire la stabilità operativa dell'Aeroporto d'Abruzzo e per sostenere le attività economiche e turistiche della regione. La Regione ha riconosciuto l'importanza strategica dell'aeroporto come infrastruttura fondamentale per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

Con l'erogazione di questi fondi, SAGA S.p.A. potrà affrontare le sfide finanziarie imminenti e continuare a operare efficacemente, contribuendo così alla crescita e alla competitività dell'Abruzzo. La decisione del Consiglio regionale evidenzia l'impegno delle istituzioni nel sostenere le infrastrutture chiave per lo sviluppo regionale.