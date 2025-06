Uccise la Coinquilina e Scappò in Inghilterra: Whitbread Condannato a 25 Anni

Il tribunale di Lanciano infligge 25 anni al 75enne inglese per l’omicidio di Michele Faiers, avvenuto nell’ottobre 2023 in un casolare di Casoli.

Il Tribunale di Lanciano ha emesso la sentenza condannando a 25 anni di reclusione Michael Dennis Whitbread, 75 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Michele Faiers, 66 anni. L’anziana, di origine inglese ma residente a Casoli (CH), fu uccisa il 29 ottobre 2023 nel casale di contrada Verratti, dove vivevano insieme.

Il pubblico ministero Mirvana Di Serio aveva invocato l’ergastolo per omicidio volontario aggravato dal legame di convivenza, ma la Corte d’Assise ha optato per una pena inferiore pur mantenendo la configurazione di omicidio volontario aggravato.

Durante le udienze, lo stesso Whitbread ha ammesso la responsabilità dell’omicidio in aula a gennaio 2025, confessando il gesto di fronte alle figlie della vittima . Il corpo della donna è stato ritrovato il 1° novembre, mentre il colpevole si era già trasferito in Inghilterra, nella casa della figlia nel Devon, dove è stato arrestato poco dopo. L’estradizione in Italia si è conclusa nel marzo 2024.

Il collegio giudicante ha tenuto conto del riconoscimento di colpevolezza e della collaborazione di Whitbread, che ha facilitato le indagini. La pena esclude la possibilità di perdono giudiziario (indulto) e prevede pesanti restrizioni dell’eventuale libertà condizionale, data l’aggravante per rapporto di convivenza.

La vicenda ha suscitato larga eco nel territorio, rilanciando il dibattito sulla sicurezza degli anziani e sull’assistenza domiciliare, in particolare nei contesti isolati come i casolari rurali. Associazioni locali hanno sollecitato un potenziamento dei servizi di prevenzione e segnalazione mirata a vulnerabilità simili.