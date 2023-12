Abruzzo: Esonero Irap per il Terzo Settore, Stanziati 3,9 Milioni di Euro

La Regione Abruzzo ha introdotto un esonero dal pagamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) per tutte le organizzazioni e associazioni del terzo settore registrate nel Registro Unico del Terzo Settore (Runts). La somma di 3,9 milioni di euro è stata stanziata con l'approvazione della Legge di Stabilità 2024 durante la sessione del Consiglio regionale tenutasi la notte scorsa.

L'annuncio è stato fatto dall'assessore regionale abruzzese al Sociale, Pietro Quaresimale, che ha sottolineato l'importanza sociale di questa misura. "Si tratta di una decisione di grande rilevanza sociale, che impatta concretamente sulle varie realtà dedite quotidianamente al sostegno delle fasce più deboli della società", ha dichiarato l'assessore. Aggiungendo che garantire tutti i servizi sociali e, contemporaneamente, aumentare gli investimenti in iniziative di questo tipo è cruciale per raggiungere obiettivi strategici fondamentali per la Regione.

Inoltre, sono stati destinati oltre un milione di euro a favore delle associazioni del terzo settore per progetti di innovazione e programmi speciali regionali nell'ambito del piano sociale, rappresentando ulteriori interventi a sostegno delle organizzazioni impegnate nel sociale.