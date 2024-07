Abruzzo Fortunato: Due Vincitori Si Aggiudicano 100mila Euro (a teste) alla Lotteria degli Scontrini

Due residenti delle province di Chieti e L'Aquila hanno vinto 100mila euro ciascuno grazie alla Lotteria degli Scontrini. Anche nel secondo trimestre dell’anno, l'Abruzzo si è visto assegnare una pioggia di euro.

La prima estrazione mensile ha premiato il codice lotteria abbinato a uno scontrino di 54,16 euro per l’acquisto di generi alimentari effettuato in un esercizio della grande distribuzione. La seconda vincita è legata a uno scontrino di 28,12 euro per l’acquisto di prodotti per la pulizia della casa e della persona, anch'esso emesso da un punto vendita della grande distribuzione.

I premi sono stati reclamati dai fortunati acquirenti a fine maggio e durante la prima metà di giugno. Per riscuotere il maxipremio, entrambi i vincitori si sono recati presso l’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, a Pescara. I funzionari hanno identificato i vincitori e avviato la procedura per l’accredito delle somme sui rispettivi conti correnti.

Uno dei vincitori ha dichiarato che utilizzerà parte del premio per acquistare una casa per i genitori anziani e la restante parte per un viaggio da lungo tempo desiderato. L’altro vincitore, riconoscente per l'inaspettato premio, ha raccontato che gran parte della somma sarà destinata a donare regali e sorrisi ai nipoti, soprattutto dopo un periodo piuttosto complicato.

La Direzione centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, completate le verifiche necessarie, autorizzerà il pagamento dei premi.