Abruzzo, Nuovi Standard ITS: Un Passo Avanti per la Qualità della Formazione

La Giunta regionale dell'Abruzzo, su proposta dell'assessore alla Formazione Roberto Santangelo, ha varato il primo disciplinare per l'accreditamento degli ITS - Academy, segnando un importante traguardo nel miglioramento della qualità della formazione.

L'Assessore Santangelo sottolinea l'importanza di questa iniziativa, definendo il disciplinare come un fondamentale strumento per regolare l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. Si tratta di un passo significativo per garantire un sistema formativo sempre più efficiente, in grado di rispondere alle esigenze occupazionali del territorio.

Il disciplinare individua requisiti e standard minimi, nonché le modalità di sospensione e revoca dell'accreditamento, per garantire che le Fondazioni degli ITS possano essere riconosciute come ITS Academy. Santangelo sottolinea l'importanza dell'affidabilità finanziaria, organizzativa e giuridica, nonché la necessità di certificare le risorse infrastrutturali, logistiche e umane in linea con gli standard richiesti.

Il nuovo regolamento impone agli attuali 6 ITS presenti in Abruzzo di adeguare i propri standard entro tre anni, rappresentando un'opportunità per valorizzare l'alta formazione tecnologica post diploma e fornire risposte adeguate a un mercato del lavoro in continua evoluzione.