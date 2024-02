Abruzzo: Proiezioni Demografiche Indicano una Popolazione in Declino di 100mila Abitanti Entro il 41

Uno studio basato sui dati dell'Istat ha rivelato che entro il 2041 la popolazione dell'Abruzzo diminuirà di 100mila persone, segnando un declino del 8,33% in 19 anni. Questa intensità di decrescita è il doppio rispetto a quella prevista per l'intera Italia, stimata al 4,83%. L'economista di Sulmona, Aldo Ronci, ha elaborato queste previsioni preoccupanti, che suggeriscono un ritorno demografico simile a quello di un secolo fa per la regione.

Ronci ha attribuito questo declino demografico a un fenomeno allarmante: una diminuzione di 200mila abitanti di età compresa tra 0 e 64 anni, parallela a un aumento significativo di 100mila persone di età pari o superiore a 65 anni. Questo squilibrio nella distribuzione demografica potrebbe portare a tensioni sociali ed economiche, poiché la popolazione potenzialmente attiva e produttiva sarà in netto svantaggio rispetto a quella anziana.

Secondo le proiezioni di Ronci, l'unica eccezione a questo declino demografico sarà L'Aquila, che vedrà una modesta crescita di circa 1.150 abitanti. Al contrario, altri capoluoghi come Pescara, Teramo e Chieti subiranno notevoli diminuzioni di popolazione. Tra i comuni con più di 15.000 abitanti, solo Martinsicuro e Silvi registreranno incrementi minimi, mentre la maggior parte dei comuni costieri sperimenterà cali più o meno significativi.

Sulmona, in particolare, sarà uno dei centri più colpiti da questa tendenza, perdendo un quarto della sua popolazione entro il 2041 e retrocedendo di circa un secolo e mezzo rispetto ai livelli demografici del 1875.

Queste previsioni evidenziano la necessità di affrontare urgentemente le sfide demografiche e sociali che l'Abruzzo e i suoi comuni dovranno affrontare nei prossimi decenni.