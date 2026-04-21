Abruzzo, aiuti concreti per malati oncologici: contributi fino a 3mila euro

Pubblicato il nuovo bando regionale per sostenere le famiglie nelle spese legate ai percorsi di cura: domande online entro la scadenza fissata

La Regione Abruzzo attiva nuove misure di sostegno per le famiglie con pazienti oncologici, aprendo ufficialmente i termini per la richiesta di contributi economici destinati alle spese legate ai percorsi di cura. L’avviso, pubblicato dall’assessorato alle Politiche sociali, consente di presentare domanda fino al 22 giugno.

Il provvedimento, in linea con quanto previsto dalla legge regionale 24/2023, prevede un supporto economico per coprire parte delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute durante le cure. Una misura che punta ad alleggerire il peso economico che spesso grava sulle famiglie impegnate in percorsi sanitari complessi.

A disposizione ci sono complessivamente 200 mila euro, come spiegato dall’assessore Roberto Santangelo, con l’obiettivo di raggiungere un numero significativo di beneficiari. “L’intento – ha sottolineato – è offrire un aiuto concreto a chi affronta costi extra sanitari, riducendo l’impatto sul bilancio familiare”.

I dati dello scorso anno confermano la necessità di tali interventi: sono state infatti 177 le domande presentate, tutte accolte grazie all’ampliamento delle risorse disponibili. Anche per il 2025 la dotazione è stata confermata, con la volontà di garantire copertura alle richieste che verranno inoltrate.

Il bando è rivolto non solo ai malati oncologici, ma anche a pazienti trapiantati o in attesa di trapianto. Il contributo viene riconosciuto in misura variabile, dal 50% al 100% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 2.000 euro per domanda, che può salire fino a 3.000 euro nel caso di richiesta congiunta tra paziente e familiare accompagnatore.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite lo sportello digitale della Regione Abruzzo, accessibile online. Una procedura pensata per semplificare l’accesso al beneficio e garantire tempi più rapidi nella gestione delle pratiche.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali a sostegno delle fasce più fragili, con l’obiettivo di accompagnare concretamente le famiglie lungo percorsi di cura spesso complessi e onerosi.