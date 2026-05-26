Abruzzo al voto, ecco tutti i sindaci eletti comune per comune oggi

Sessanta comuni abruzzesi alle urne il 24 e 25 maggio: Chieti va al ballottaggio, mentre Avezzano riconferma Giovanni Di Pangrazio sindaco uscente al primo turno.
Si chiude la tornata delle elezioni comunali in Abruzzo 2026, con sessanta comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni. Il dato politico principale riguarda Chieti, unico capoluogo al voto, dove nessun candidato ha superato la soglia necessaria per la vittoria immediata: si andrà quindi al ballottaggio tra Giovanni Legnini, sostenuto dal centrosinistra, e Cristiano Sicari, candidato dell’area di centrodestra.
Ad Avezzano, invece, arriva la conferma del sindaco uscente Giovanni Di Pangrazio, rieletto alla guida della città marsicana. Numerosi i verdetti nei comuni minori, con molte riconferme e nuovi ingressi nelle amministrazioni locali.
Provincia dell’Aquila
Acciano: Fabio Camilli
Aielli: Enzo Di Natale
Anversa degli Abruzzi: Aurora Tarulli
Ateleta: Marco Passalacqua
Avezzano: Giovanni Di Pangrazio
Barisciano: Fabrizio D’Alessandro
Cagnano Amiterno: Leonardo Gattuso
Cansano: Luca Malvestuto
Capestrano: Antonio D’Alfonso
Cappadocia: Fabio De Angelis
Castel del Monte: Luciana Morico
Castel di Ieri: Luciano Santilli
Castel di Sangro: Angelo Caruso
Castelvecchio Subequo: Marisa Valeri
Celano: Settimio Santilli
Collarmele: Sara D’Agostino
Collelongo: Rosanna Salucci
Collepietro: Gianni Colangeli
Corfinio: Massimo Colangelo
Fagnano Alto: Francesco D’Amore
Fontecchio: Andrea Italo Di Biase
Gagliano Aterno: Luca Santilli
Goriano Sicoli: Rodolfo Marganelli
Luco dei Marsi: Giorgio Giovannone
Magliano de’ Marsi: Pasqualino Di Cristofano
Molina Aterno: Luigi Fasciani
Navelli: Paolo Federico
Ocre: Carlo Dante
Opi: Antonio Di Santo
Pescina: Luigi Soricone
Pescocostanzo: Pasqualino Del Cimmuto
Pettorano sul Gizio: Francesco Cantelmi
Pizzoli: Gianni Anastasio
Poggio Picenze: Raffaele Iovenitti
Raiano: Daniele Di Bartolo
Rivisondoli: Nunzio De Capite
Rocca di Botte: Elvino Marzolini
Rocca di Cambio: Gennarino Di Stefano
Rocca Pia: Giuseppe Amatangelo
Roccacasale: Enrico Pace
San Benedetto in Perillis: Sergio Panzone
San Demetrio ne’ Vestini: Antonio Di Bartolomeo
Sante Marie: Lorenzo Berardinetti
Tione degli Abruzzi: Stefania Mariani
Villa Sant’Angelo: Lucio Marinacci
Villa Santa Lucia degli Abruzzi: Antonio Paride Ciotti
Villetta Barrea: Giuseppina Colantoni
Vittorito: Carmine Presutti
Provincia di Pescara
Carpineto della Nora: Francesco Colarossi
Civitaquana: Samuele Di Profio
Elice: Gianfranco De Massis
Torre de’ Passeri: Giovanni Mancini
Provincia di Teramo
Castel Castagna: Rosanna De Antoniis
Castelli: Paolo Tancredi
Isola del Gran Sasso: Giancarlo Di Marco
Montorio al Vomano: Fabio Altitonante
Provincia di Chieti
Chieti: ballottaggio tra Giovanni Legnini e Cristiano Sicari
Guardiagrele: Donatello Di Prinzio
Guilmi: Carlo Racciatti
Palena: Maria Antonietta Verna
Il quadro definitivo conferma una tornata amministrativa molto frammentata, segnata dal peso delle liste civiche, dalle riconferme nei piccoli comuni e dal ballottaggio nel capoluogo teatino, fissato per il 7 e 8 giugno.