Maxxi, la parata di Marinella Senatore invade L’Aquila: 400 protagonisti in centro

Domenica 7 giugno il progetto partecipativo attraverserà il centro storico, dal Maxxi a Collemaggio, con associazioni, artisti, studenti e atleti aquilani CPGA Karate dell’Aquila coinvolti.

Una grande parata collettiva attraverserà il cuore dell’Aquila domenica 7 giugno, a partire dalle ore 16, trasformando il centro storico in un percorso diffuso tra arte, movimento, musica e partecipazione. Protagonista sarà The School of Narrative Dance, L’Aquila, progetto dell’artista Marinella Senatore, a cura di Chiara Bertini, realizzato dal Maxxi L’Aquila e sostenuto dal Comune dell’Aquila nell’ambito del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

L’iniziativa, inserita nella programmazione del museo, prenderà il via dal Maxxi L’Aquila e dalla piazza antistante, per poi snodarsi lungo l’asse principale della città. Il corteo toccherà la Fontana Luminosa, piazza Duomo, la Villa comunale, piazza della Memoria e arriverà fino al piazzale della Basilica di Collemaggio, coinvolgendo strade, portici, piazze e cortili.

Saranno oltre 400 i partecipanti alla performance, tra cittadini, gruppi, studenti e realtà associative che hanno aderito alla chiamata pubblica promossa dall’artista. Accanto ai partecipanti dei workshop svolti nei mesi scorsi, sfileranno anche associazioni culturali e sportive, cori, band, scuole di danza, gruppi storici, majorette, skater, ricamatrici, realtà del volontariato, studenti dell’Accademia di Belle Arti, del Conservatorio “Casella” e del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tra le presenze previste ci saranno anche gli atleti del CPGA Karate dell’Aquila, guidati dal Maestro Benedetto Arnone, che porteranno nel percorso il linguaggio delle arti marziali, inserendosi nel carattere corale e multidisciplinare dell’evento.

Per il sindaco Pierluigi Biondi, il progetto rappresenta un’occasione per rendere la città uno spazio aperto alla partecipazione. La presidente della Fondazione Maxxi, Emanuela Bruni, ha evidenziato il legame tra l’arrivo di SOND all’Aquila e il percorso di ricostruzione culturale e sociale della comunità dopo il sisma del 2009.

Al progetto sarà dedicato anche un focus nella Project room del Maxxi L’Aquila, visitabile dal 7 giugno al 13 settembre, con disegni, acquerelli, fotografie d’archivio, opere della Collezione Maxxi, una mappa dei Paesi che hanno ospitato il progetto e il video Ongoing Documentary sulle tappe internazionali.