Minivan si ribalta in Alto Adige: otto abruzzesi feriti, Penne sotto choc

Quattro coppie di Penne coinvolte nel grave incidente sulla statale 49 vicino Brunico: una vittima, dieci feriti e tre persone in condizioni gravi.

C’è anche una comitiva di Penne tra le persone rimaste ferite nel grave incidente stradale avvenuto in Alto Adige, lungo la statale 49 della Val Pusteria, nei pressi di Brunico. Il bilancio dello schianto, verificatosi intorno alle 9.30 nella zona della galleria di San Lorenzo di Sebato, è pesante: una persona è morta e diversi feriti sono stati trasferiti in ospedale, tre dei quali in condizioni considerate gravi.

Sul minivan coinvolto nell’incidente viaggiavano otto abruzzesi, quattro coppie originarie di Penne, che si trovavano in vacanza in Val Pusteria. Il mezzo sarebbe rimasto coinvolto in un tamponamento a catena con altre tre automobili. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, la carambola potrebbe essere stata innescata da una manovra azzardata, ma la dinamica resta oggetto di accertamenti da parte della Polizia stradale.

L’impatto ha causato il ribaltamento del minivan e la distruzione parziale dei veicoli coinvolti. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco volontari, il personale sanitario della Croce Bianca, ambulanze ed elicotteri di soccorso. In supporto agli agenti della Stradale sono intervenuti anche i carabinieri, mentre la statale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e i rilievi tecnici.

La notizia è arrivata rapidamente in Abruzzo, provocando forte apprensione nel capoluogo vestino. Le quattro coppie, molto conosciute nella comunità locale, erano partite per alcuni giorni di vacanza. Tre dei feriti sono stati indicati come gravi, mentre per gli altri le condizioni sarebbero meno preoccupanti, anche se restano necessari ulteriori accertamenti sanitari.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta sequenza dello scontro, verificare le responsabilità e chiarire il ruolo dei diversi veicoli coinvolti. Nelle prossime ore saranno decisivi i rilievi effettuati sulla carreggiata, le condizioni dei mezzi e le eventuali testimonianze raccolte sul posto.