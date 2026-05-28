Meteo, caldo record e temporali forti: le regioni italiane più a rischio

L’anticiclone subtropicale resta protagonista, ma infiltrazioni fresche e umide porteranno rovesci intensi, grandine e colpi di vento tra Nord e Centro fino a venerdì sera.

L’anticiclone subtropicale continua a dominare su gran parte dell’Italia, mantenendo condizioni di caldo anomalo e temperature elevate per il periodo. La struttura di alta pressione, però, non appare più compatta come nei giorni scorsi: alcune infiltrazioni di aria più umida e relativamente fresca da nord-est stanno favorendo la formazione di temporali, anche di forte intensità.

I primi fenomeni si sono sviluppati nel pomeriggio di mercoledì su parte del Nordest, per poi estendersi verso alcune zone del Centro Italia. Nelle prime ore della giornata i rovesci hanno interessato tratti di Lombardia orientale, Emilia, aree interne di Marche, Toscana e Umbria. Si tratta di episodi localmente intensi, nati dal contrasto tra l’aria calda preesistente e correnti più umide in ingresso.

Nelle prossime ore la situazione resterà instabile, soprattutto nelle aree interne e lungo i rilievi. Nel pomeriggio di giovedì sono attesi nuovi acquazzoni e temporali sulle Alpi centro-orientali, con possibile sconfinamento verso la Val Padana. Le zone più esposte saranno Lombardia, Piemonte, Liguria e settore occidentale dell’Emilia, dove non si escludono fenomeni accompagnati da grandine e raffiche di vento.

Altri temporali potranno svilupparsi lungo la dorsale appenninica, con locali estensioni verso le coste tirreniche centrali, in particolare sul Lazio. Il caldo, pur restando superiore alla media, inizierà a ridimensionarsi almeno in parte al Centro-Nord.

Venerdì l’alta pressione dovrebbe tornare più incisiva, favorendo una giornata in prevalenza soleggiata dopo gli ultimi fenomeni notturni o del primo mattino. Resterà comunque una certa variabilità diurna su Alpi occidentali, Appennino centro-settentrionale e zone interne delle isole, dove potranno formarsi isolati rovesci. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali.