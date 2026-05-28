Ponte del 2 giugno, caldo rovente e temporali forti: Italia divisa in due

Anticiclone protagonista nel weekend con temperature sopra media, ma martedì un fronte instabile potrebbe portare rovesci intensi, grandine e vento soprattutto al Nord Italia settentrionale.

Il Ponte del 2 giugno si annuncia segnato da un’Italia divisa tra anticiclone subtropicale, caldo fuori stagione e temporali localmente intensi. Dopo la breve fase instabile di metà settimana, l’alta pressione tornerà a rafforzarsi già da venerdì, riportando condizioni più stabili su gran parte del Paese e favorendo una nuova risalita delle temperature.

Nel corso di sabato il tempo sarà inizialmente soleggiato su molte regioni. Nel pomeriggio, tuttavia, il riscaldamento diurno potrà favorire la formazione di rovesci e temporali sulle Alpi occidentali, su alcuni tratti dell’Appennino settentrionale e nelle zone interne della Sicilia. Si tratterà di fenomeni generalmente circoscritti e in attenuazione verso sera, ma non si escludono episodi localmente forti, accompagnati da grandine e raffiche improvvise.

Il quadro termico resterà pienamente estivo. Le massime potranno raggiungere punte di 33 gradi in Val Padana, nelle aree interne della Toscana e in Sardegna, con valori superiori alle medie del periodo. Domenica l’anticiclone continuerà a garantire stabilità prevalente, soprattutto al Centro-Sud e lungo le coste, ma nel pomeriggio nuovi temporali potranno svilupparsi in prossimità delle Alpi e dell’Appennino centro-settentrionale, con possibili sconfinamenti verso le vicine pianure del Nord.

Anche lunedì 1 giugno il tempo dovrebbe mantenersi in prevalenza stabile e molto caldo. La consueta instabilità pomeridiana potrà interessare ancora i rilievi alpini e appenninici, con fenomeni in esaurimento entro la serata.

La svolta più significativa è attesa per martedì 2 giugno, quando un fronte in transito da ovest verso est potrebbe aumentare l’instabilità al Nord. I temporali, inizialmente sulle aree alpine, potrebbero estendersi con maggiore frequenza alle pianure, risultando localmente intensi e accompagnati da colpi di vento e grandinate. Sul resto d’Italia, invece, prevarranno condizioni più stabili, con caldo ancora presente soprattutto al Centro-Sud.