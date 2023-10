Abruzzo in Bilico tra Calura e Tempesta: Allerta Gialla e Temperature Eccezionali

Una giornata di condizioni meteorologiche sorprendenti ed estreme ha colpito l'Abruzzo, portando la Protezione Civile a dichiarare allerta gialla. Le temperature hanno superato i 30 gradi nella zona adriatica a causa del vento noto come "garbino," mentre le montagne sono state flagellate da raffiche di vento che hanno toccato quasi i 130 chilometri all'ora.

Le temperature hanno raggiunto picchi massimi durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio. In particolare, secondo i dati forniti dall'associazione Caput Frigoris, località come Cerratina di Pianella (Pescara) hanno segnato 30,9 gradi, Chieti Scalo 30,7 gradi, Montesilvano (Pescara) 30,6 gradi, e Cepagatti (Pescara) 30,5 gradi.

Il meteorologo Stefano Bernardi, residente ad Avezzano, ha spiegato che queste temperature elevate, oltre i 30 gradi lungo la costa abruzzese, sono dovute alla compressione delle correnti discendenti dalle creste orientali dell'Appennino. Nel frattempo, un cielo lattiginoso ha indicato la presenza di sabbia sahariana, trasportata dalle intense correnti prefrontali.

Nelle zone montane, dove in alcune aree la temperatura notturna è scesa al di sotto dei tre gradi, il vento è stato il protagonista. Le raffiche, registrate dalla rete di stazioni meteo di Caput Frigoris, hanno raggiunto 129 chilometri all'ora nella zona del rifugio Franchetti, 123,9 chilometri all'ora al rifugio Fioretti, e 119,1 chilometri all'ora al rifugio Capanne di Sevice. A Pianella, nel Pescarese, il vento ha sfiorato i 115 chilometri all'ora.

Queste forti correnti anticipano una perturbazione annunciata da diversi giorni. "Il fronte piovoso si sta muovendo dal centro-nord del Lazio verso l'alto. In alcune aree, soprattutto su versanti esposti, si registrano precipitazioni intense," ha dichiarato Bernardi. Questo fronte è previsto per scendere sulle regioni centrali e meridionali, con precipitazioni rilevanti, soprattutto sul versante tirrenico.

Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha diramato un bollettino per criticità ordinaria per l'intera regione abruzzese, invitando i Comuni a prestare particolare attenzione e a seguire il Piano di emergenza comunale a causa del rischio idrogeologico per temporali.

Il meteorologo Giovanni De Palma ha aggiunto che "si stanno sviluppando forti temporali che colpiscono l'ovest dell'Abruzzo, con possibili estensioni verso la costa adriatica," e ha concluso che "le temperature diminuiranno a partire dalle zone interne a partire da domani."