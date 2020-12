Abruzzo in Zona arancione, verso diffida Marsilio, sarà responsabile contagi 'Ritiri ordinanza'

Si sta valutando in queste ore - secondo quanto apprende l'ANSA da fonti di Governo - una lettera di diffida indirizzata al governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, in cui si chiede al presidente della Regione di ritirare l'ordinanza che anticipa di due giorni l'entrata della Regione in zona arancione.

Secondo la messa in mora, se la richiesta non sarà eseguita, la responsabilità di eventuali nuovi contagiati nei luoghi che sarebbero invece dovuti restare chiusi ricadrebbe sotto la diretta responsabilità della Regione Abruzzo.