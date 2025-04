Abruzzo in lutto: registri di cordoglio per Papa Francesco nelle prefetture

Le quattro prefetture abruzzesi aprono registri per consentire ai cittadini di esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa del Pontefice fino al 26 aprile.​il Centro+1News Town L'Aquila Abruzzo+1

In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, le prefetture delle quattro province abruzzesi hanno istituito dei registri di condoglianze per permettere ai cittadini di esprimere il proprio cordoglio. L'iniziativa, promossa dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è attiva fino a sabato 26 aprile, giorno delle esequie del Pontefice.

A L'Aquila, il registro è disponibile presso la sede della Prefettura in Corso Federico II n.9, con orario continuato dalle 8:00 alle 20:00. A Pescara, i cittadini possono recarsi in Prefettura dalle 9:30 alle 19:00. A Teramo, la sede di Corso San Giorgio è aperta dalle 8:00 alle 20:00, mentre a Chieti, la Prefettura in Corso Marrucino accoglie i messaggi di cordoglio che saranno successivamente trasmessi all'Arcivescovo della locale Diocesi.

La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile all'età di 88 anni a causa di un ictus seguito da un collasso, ha suscitato profonda commozione in tutto il mondo. I funerali si terranno sabato 26 aprile alle ore 10:00 sul sagrato della Basilica di San Pietro, presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio . Il feretro sarà poi traslato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione, secondo le volontà del Pontefice.

In Abruzzo, la figura di Papa Francesco è particolarmente cara, soprattutto dopo la sua visita a L'Aquila nel 2022, durante la quale pronunciò il celebre incoraggiamento in dialetto "Jemo 'nnanzi", esortando la popolazione alla resilienza dopo il terremoto del 2009. Questo legame profondo con la regione rende ancora più sentito il momento di raccoglimento offerto dai registri di condoglianze.

Le prefetture invitano i cittadini a partecipare numerosi, nel rispetto delle norme di sicurezza, per rendere omaggio a un Pontefice che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa cattolica e della comunità internazionale.