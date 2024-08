Abruzzo nella Morsa del Caldo: Temperature Record e Allerta Incendi

In Abruzzo, la morsa del caldo estremo continua a stringere con temperature eccezionalmente elevate, sia lungo la costa che nell'entroterra, accompagnate da afa e forti raffiche di vento caldo, particolarmente intense sulla fascia costiera. La giornata di giovedì ha registrato picchi termici impressionanti, con il termometro che ha toccato i 42,1 gradi a Castiglione a Casauria, segnando uno dei valori più alti della regione.

Secondo i dati dell'associazione Caput Frigoris, altre località hanno registrato temperature elevate, come Chieti Scalo con 40,2 gradi, Bussi sul Tirino con 39,9 e Pianella con 39,8. Anche le aree montane non sono state risparmiate dal caldo: a Santo Stefano di Sessanio, a 1.220 metri di altitudine, sono stati raggiunti i 34,3 gradi, un livello inconsueto per queste altitudini.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta per rischio incendi di livello «medio» (codice arancione) per tutte e quattro le province della regione. Diversi incendi di sterpaglie sono scoppiati, tra cui uno nel primo pomeriggio nella zona collinare tra Pescara e Montesilvano, sollevando preoccupazioni per la sicurezza delle aree verdi.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org hanno previsto iniziali condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, mentre nel pomeriggio si attendono possibili addensamenti nuvolosi, specialmente sui rilievi della Marsica e dell'Alto Sangro. In queste zone, non si escludono rovesci sparsi a carattere temporalesco, che dovrebbero attenuarsi in serata e nella notte.

Per venerdì si prevede una situazione simile, con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, in attenuazione entro la serata. Le temperature sono in ulteriore aumento, in particolare nelle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico, indicando che la regione continuerà a fronteggiare questa ondata di calore estremo.

L'allerta per incendi e le condizioni meteorologiche avverse sottolineano l'importanza della cautela e della preparazione da parte della popolazione locale e delle autorità, per affrontare al meglio le sfide poste da questo periodo di caldo estremo.