Abruzzo, referti radiologici online: da oggi scaricabili con Spid o Cie

La Regione attiva un servizio digitale che consente ai cittadini di consultare e scaricare referti e immagini radiologiche da pc e smartphone in piena sicurezza.

Da oggi, martedì 23 settembre 2025, i cittadini assistiti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti possono accedere in tempo reale ai propri referti radiologici senza recarsi agli sportelli. È stato infatti attivato sul portale regionale “Abruzzo Sanità Online” un nuovo servizio che consente di visualizzare e scaricare documenti e immagini diagnostiche direttamente da computer o smartphone.

La novità riguarda tutte le prestazioni radiologiche ambulatoriali eseguite a partire dalla mezzanotte del 23 settembre 2025. Per tutelare la privacy e garantire la massima sicurezza, l’accesso è consentito esclusivamente tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o Carta d’identità elettronica (Cie).

Dopo l’autenticazione sul sito sanitaonline.regione.abruzzo.it, gli utenti devono cliccare sullo sportello digitale “Referti / Immagini radiologia” e autorizzare la visualizzazione. Le immagini saranno consultabili solo dopo la firma digitale del referto da parte del medico specialista, garantendo così l’ufficialità del documento.

Il sistema, attivo per tutte le Asl abruzzesi, non consente al momento di visionare esami effettuati prima della data di avvio. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione sanitaria promosso dalla Regione Abruzzo, volto a ridurre code, spostamenti e tempi di attesa per i cittadini.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, negli ultimi anni è aumentata la domanda di servizi online in ambito sanitario, con una crescente percentuale di pazienti che utilizza portali digitali per prenotazioni e pagamenti. Questo nuovo servizio rappresenta un passo ulteriore verso un sistema più moderno, accessibile e vicino ai bisogni della popolazione.