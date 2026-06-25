Abruzzo soffoca nel caldo: quasi 37 gradi e Pescara resta rossa ancora

Temperature eccezionalmente elevate interessano l’intera regione: all’Aquila raggiunti 36,8 gradi, mentre sulla costa pescarese prosegue per sei giorni consecutivi l’allerta sanitaria massima del Ministero.

L’Abruzzo continua a fare i conti con un’ondata di caldo intenso, con temperature che nelle zone interne hanno sfiorato la soglia dei 37 gradi e un’allerta sanitaria destinata a proseguire sulla costa.

Secondo i dati raccolti dalla rete meteorologica dell’associazione L’Aquila Caput Frigoris, il valore più elevato è stato registrato nella frazione aquilana di Monticchio, dove il termometro ha raggiunto i 36,8 gradi nonostante la località si trovi a circa 585 metri di altitudine.

Temperature particolarmente alte sono state rilevate anche in altre aree della regione. Le massime si sono attestate tra i 34 e i 35 gradi a Castiglione a Casauria, Pratola Peligna e Pettorano sul Gizio, confermando come la fase di caldo anomalo stia coinvolgendo tanto le vallate interne quanto le zone collinari.

La situazione resta delicata soprattutto a Pescara, dove il Ministero della Salute ha prolungato il bollino rosso almeno fino a sabato. Considerando l’avvio dell’allerta da lunedì, il capoluogo adriatico arriverà così a sei giornate consecutive contrassegnate dal massimo livello di rischio.

Il livello 3 viene attribuito in presenza di una vera e propria ondata di calore, con condizioni meteorologiche che possono avere conseguenze negative non soltanto sulle persone considerate più vulnerabili, ma anche su individui sani e normalmente attivi.

Particolare attenzione viene raccomandata agli anziani, ai bambini molto piccoli, alle persone con patologie croniche e a chi trascorre molte ore all’aperto per motivi professionali. La durata dell’episodio rappresenta un ulteriore elemento di rischio: più a lungo persistono temperature elevate e forte umidità, maggiori possono essere gli effetti sull’organismo.

Tra le principali indicazioni figurano la necessità di evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, limitare gli sforzi fisici e mantenere gli ambienti domestici il più possibile freschi.

L’ondata di calore sta interessando anche numerose altre città italiane, ma in Abruzzo assumono particolare rilievo i valori raggiunti nell’area aquilana. I 36,8 gradi di Monticchio, registrati a un’altitudine significativa, fotografano l’intensità della fase meteorologica in corso e confermano temperature nettamente elevate anche nelle zone interne della regione.