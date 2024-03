Accademia delle Belle Arti dell'Aquila Annulla Conferimento Laurea a Jan Fabre: Polemiche e Critiche

L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila ha deciso di annullare la cerimonia di conferimento della laurea honoris causa all'artista belga Jan Fabre, insieme al programma di eventi dedicati alla sua opera, originariamente pianificati per il 14 e 15 marzo. Questa decisione è stata presa "alla luce dei fatti e delle posizioni apprese", come comunicato ufficialmente. Gli organi accademici hanno convenuto all'unanimità che fosse opportuno cancellare l'evento in seguito alle controversie e alle petizioni che sono seguite all'annuncio del riconoscimento a Fabre.

Le critiche e le petizioni sono state scatenate da precedenti accuse rivolte all'artista. Una petizione, promossa da Giulia Palladini su Change.org, ricorda che Fabre è stato condannato a 18 mesi di reclusione per vari reati, tra cui violenza, bullismo, molestie sessuali sul lavoro e aggressione sessuale, in seguito a venti denunce presentate da collaboratori della Compagnia Troubleyn.

Sebbene attualmente non sia detenuto in carcere grazie alla sospensione della pena, il Belgio ha sospeso i suoi diritti civili per cinque anni e lo ha multato. Le voci emerse da una lettera pubblica firmata da otto membri della Compagnia Troubleyn hanno sollevato preoccupazioni su comportamenti ricattatori e violenti di Fabre, inclusi atteggiamenti sessisti e forme di umiliazione, soprattutto rivolti alle donne.

Queste accuse hanno portato Fabre ad essere escluso da numerose istituzioni in Europa, tra cui la rimozione di un suo autoritratto dal centro d'arte 'deSingel' di Anversa. Nonostante ciò, la petizione evidenzia che in Italia la cultura patriarcale dominante nel mondo dell'arte e dell'università ha permesso a Fabre di essere invitato a presentare il suo lavoro e a parlare pubblicamente in contesti accademici, come dimostrato dalla sua partecipazione a una lezione pubblica all'Università di Bari nell'ottobre 2023.