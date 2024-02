Accorpamento Molise-Abruzzo: Raccolte Firme per Referendum sulla Provincia di Isernia

Un inedito Comitato Civico, composto da dieci fondatori e numerosi sostenitori, ha presentato una proposta audace: unire il Molise all'Abruzzo attraverso un iniziale referendum per accorpare la provincia di Isernia. L'annuncio è stato fatto in una conferenza stampa nel capoluogo pentro. Antonio Libero Bucci, presidente del Comitato, ha spiegato che la soluzione diretta di accorpamento tra Molise e Abruzzo richiederebbe passaggi complessi, tra cui una modifica costituzionale e l'approvazione dei Consigli regionali. Pertanto, l'idea del Comitato è quella di semplificare il processo, iniziando con l'accorpamento di enti locali, in questo caso, la Provincia di Isernia all'Abruzzo.

Bucci ha dichiarato: "La legge di accorpamento non è di natura costituzionale, ma ordinaria, se fatto attraverso enti locali. Abbiamo avviato una petizione popolare per indire un referendum, richiedendo 5000 firme, come previsto dallo Statuto della Provincia di Isernia". Secondo Bucci, se il referendum darà esito positivo, il Molise non potrà più rimanere una regione con una sola provincia, Campobasso, e si dovrà procedere con una legge costituzionale per eliminare la regione Molise.

Le ragioni addotte per questa proposta includono le aspettative insoddisfatte dei cittadini molisani, tra cui servizi sanitari inefficienti, infrastrutture obsolete, difficoltà nei servizi e tasse elevate, tutto ciò che ha contribuito allo spopolamento inarrestabile della regione.