Addio a Armando Cantelmi: il Partigiano di Celano Morto a Caracas a 94 Anni

Armando Cantelmi, storico partigiano di Celano, è morto a Caracas all'età di 94 anni. Fratello dell’onorevole Giancarlo (Gianni) Cantelmi, scomparso l’anno scorso, Armando emigrò in Venezuela da giovane in cerca di una vita migliore. Nato da Felice e Giuseppina, era il terzo di quattro figli: Vittorio, Giancarlo e Wilma.

Una Vita di Lotta e Resistenza

Cantelmi visse un'infanzia difficile, segnata dalla precoce perdita della madre e dall'esperienza traumatica della guerra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, a soli 15 anni, fu catturato e imprigionato dall'esercito tedesco durante un rastrellamento a Celano, conseguente all'uccisione di un soldato tedesco durante una festa di Carnevale il 6 febbraio 1944. Dopo 103 giorni di prigionia, riuscì a fuggire dal carcere di Teramo e tornare a Celano attraversando il Gran Sasso.

Celebrazione in Sua Memoria

Domenica alle 18, nella chiesa di San Giovanni, don Ilvio Giandomenico celebrerà una messa in suffragio per ricordare la vita e il coraggio di Armando Cantelmi, un simbolo di resistenza e speranza per la sua comunità.