Addio a Barbara Paolone, Icona del Mondo dello Spettacolo Abruzzese

Il mondo dello spettacolo abruzzese è avvolto dal lutto a seguito della scomparsa di Barbara Paolone, stimata manager e organizzatrice di eventi, nonché moglie dello showman Vincenzo Olivieri. La donna, laureata in Economia e Commercio alla D’Annunzio, è venuta a mancare a Pescara a causa di una grave e improvvisa malattia all'età di 54 anni.

Barbara Paolone, figura rispettata e conosciuta non solo in Abruzzo, è stata la mente dietro a numerosi format, spettacoli e produzioni audiovisive di grande successo. La sua partnership con Vincenzo Olivieri, celebre protagonista del palcoscenico e della televisione, è stata indissolubile.

In segno di cordoglio per la perdita, l'emittente televisiva Rete8 ha deciso di sospendere temporaneamente tutti gli spettacoli di Olivieri originariamente previsti nel proprio palinsesto, stringendosi al dolore di Vincenzo Olivieri per la dolorosa perdita di sua moglie.

Le più sincere condoglianze alla famiglia da tutta la nostra redazione.