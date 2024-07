Addio a Berardino Cenci, il "Solitario Artista" di Castel del Monte

Il fotografo e pittore, noto per la sua vita ritirata con decine di animali, è stato trovato morto nella sua roulotte

È stato ritrovato morto nella sua roulotte a Valle di Gemmano, a un chilometro da Castel del Monte, il 56enne Berardino Cenci. Amici di Facebook, preoccupati per la sua assenza dai social per più di un giorno, avevano denunciato la scomparsa lunedì. Le ricerche sono scattate immediatamente, ma quando le forze dell'ordine e il medico sono giunti sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso per cause naturali.

Berardino Cenci, conosciuto in paese come un personaggio singolare e amato, viveva da solo con una settantina di cani e gatti. L'associazione "Animali alla Riscossa" ha lanciato un appello urgente per trovare una sistemazione per gli animali, che non hanno mangiato per giorni dopo la sua morte. I funerali di Cenci si sono svolti ieri alle 16:30 nella chiesa di San Donato a Castel del Monte, officiati da don Oliviero.